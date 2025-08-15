Motorista do caminhão e colegas contam pela primeira vez como empresário matou gari

A motorista Eledias e mais dois garis falam pela primeira vez sobre o crime do empresário Renê Junior, que matou o colega deles a tiros, o Laudemir. Ela foi ameaçada pelo assassino enquanto fazia uma manobra com o caminhão para liberar a passagem para o carro do suspeito. Segundo Eledias, Renê ameaçou atirar nela e nos colegas e ainda deixou o carregador da arma cair antes de atirar no gari. Ela e os colegas contam em detalhes e a frieza do assassino passo a passo. Veja na reportagem.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!