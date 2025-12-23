Mulher é agredida e arrastada pelo cabelo por ex-namorado

Marina já havia se separado do seu ex, porém ele voltou e a agrediu no meio da rua. Uma câmera de segurança, que também capta o áudio, registrou tudo. Marina foi atacada por Vinícius ainda dentro de casa, quando ele supostamente pegaria a filha, uma menina de 6 anos. Ele se revoltou ao ver que a ex estava na companhia de um amigo.



A mulher foi puxada pelos cabelos e agredida na rua ao lado do amigo. O agressor também quebrou o carro dela. Por áudio, Vinícius ainda fez mais ameaças contra a ex, com quem foi casado por 8 anos. A separação aconteceu 3 semanas atrás, justamente por conta de violência. Vinícius foi liberado em audiência de custódia.



