Mulher é agredida e arrastada pelo cabelo por ex-namorado
Vinicius estava na casa da Marina para supostamente passar um tempo com a filha deles de 6 anos
Marina já havia se separado do seu ex, porém ele voltou e a agrediu no meio da rua. Uma câmera de segurança, que também capta o áudio, registrou tudo. Marina foi atacada por Vinícius ainda dentro de casa, quando ele supostamente pegaria a filha, uma menina de 6 anos. Ele se revoltou ao ver que a ex estava na companhia de um amigo.
A mulher foi puxada pelos cabelos e agredida na rua ao lado do amigo. O agressor também quebrou o carro dela. Por áudio, Vinícius ainda fez mais ameaças contra a ex, com quem foi casado por 8 anos. A separação aconteceu 3 semanas atrás, justamente por conta de violência. Vinícius foi liberado em audiência de custódia.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas
Criminosos se preparam para fuga de presídio, mas comparsas erram cadeia e acabam presos
Os suspeitos que iriam dar apoio na fuga deram de cara com uma penitenciária de segurança máxima
Amigos morrem após ônibus avançar sinal e atingir moto em Aparecida de Goiânia (GO)
Após o incidente, o condutor do ônibus abandonou o veículo e fugiu correndo do local
Polícia procura suspeitos de executar jovem de 21 anos após final da Copa do Brasil no ABC paulista
A família afirma não saber o que motivou o ataque e descreve André como um jovem trabalhador e muito querido no bairro
Homem confessa matar companheira e três filhos após cinco dias de buscas em Jaboticabal (SP)
Milton Gonçalves Filho confessou ter assassinado Sabrina e os filhos
Bebê é encontrado abandonado pelo próprio pai dentro de carrinho no meio da rua
O bebê foi resgatado em segurança, e o caso passou a ser investigado pelas autoridades
Homem que atropelou ex-companheira e guarda de trânsito é preso na Grande São Paulo
O agente de trânsito caiu de uma ponte por conta da batida e morreu
Entregadora terceirizada é atacada após deixar encomenda
A mulher estava com o filho quando a confusão generalizada começou
Mulher é atacada por ex-marido após fim de casamento
Vagner não aceitou o fim de relacionamento e passou a transformar a trazer problemas para a vida de Simone
Homem mata vizinho idoso com chave de fenda após discussão no ABC paulista
Após o crime, Ricardo se apresentou à polícia fora do período de flagrante e agora responde em liberdade
Homem é envenenado após aceitar iogurte da ex-companheira em São Paulo
A mulher comprou o alimento e o entregou já aberto para Edson
Empresários cometem assassinato contra morador de rua
Suspeito de furtar loja, morador de rua é espancado até a morte
Polícia investiga se incêndio que matou família no interior de São Paulo foi criminoso
Pai, mãe, filha, cachorro e gato morreram entre as chamas que atingiram o apartamento no 14º andar de um prédio
Caso Larissa: idosa acusada de envenenar a nora é indiciada por morte de amiga após discussão
Agora, Elizabete Arrabaça acumula quatro mortes atribuídas ao próprio nome
Neste fim de ano, abrace a ABADS e ajude jovens e crianças com deficiência
A instituição arrecada fundos para apoiar crianças com autismo e deficiência intelectual