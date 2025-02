Mulher é assassinada na frente da família por reclamar de venda de drogas na vizinhança

Eduarda, uma atendente de lanchonete de 32 anos, se mudou de casa e só descobriu que a nova residência era perto de um ponto de venda de drogas quando já estava instalada com a família. Ela vivia no local, em Campinas (SP), com o esposo e quatro filhos. Incomodada com o comércio de drogas, ela reclama com os vizinhos e os traficantes acreditam que ela poderia ser informante da polícia. A mulher sabendo que corria risco, resolveu dormir fora de casa, mas permaneceu mais um dia por causa dos filho. Nessa noite, homens encapuzados chegaram ao local e mataram Eduarda com 13 disparos na frente das crianças e do marido. Na vizinhança quase ninguém comenta o assunto por medo, mas uma testemunha fala pela primeira vez com o Cidade Alerta.