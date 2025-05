Mulher é assassinada pelo ex-namorado na frente do filho pequeno

Lucineide decidiu colocar fim ao relacionamento de nove anos com Dion Marcos depois de ser agredida durante uma discussão. Ela saiu da casa que morava com ele direto para delegacia. Lá, ela conseguiu uma medida protetiva com o então marido e se mudou para a casa da mãe. O problema é que Dion começou a perseguir Lucineide e vigiar a rotina dela. Certo dia, o homem a matou a tiros na frente do filho pequeno. A polícia procura agora por esse rapaz, que não foi mais visto depois do ataque contra a ex.



