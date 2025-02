Mulher é atacada pelo ex-companheiro com uma faca e acaba sendo salva pela filha em Guarulhos (SP)

Em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, Daiana, de 37 anos, foi atacada com uma faca pelo ex-companheiro Silvio, de 64, mas acabou sendo salva pela filha. Depois do começo do relacionamento, o homem mostrou sua personalidade violenta. Agressões físicas e psicológicas fizeram com que Daiana terminasse tudo e conseguisse uma medida protetiva, mas Silvio não desistiu do plano de vingança. As ameaças de morte que fazia por mensagens quase se tornaram realidade depois de um segundo ataque. Silvio entrou na casa de Daiana e a atacou com nove golpes de faca. A filha dela estava junto e lutou com Silvio para evitar a morte da mãe. Daiana teve o pulmão perfurado e ainda se recupera. O suspeito continua solto.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!