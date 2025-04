Mulher é atacada por ex-genro no ABC paulista; filha dela ficou ferida

Beatriz, de 21 anos, foi atacada junto com a mãe, Cristiane, pelo ex-companheiro em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. A jovem engravidou de Emerson, de 44 anos, e se afastou dele por recomendações da mãe. Cinco meses depois, ele planejou a vingança contra a ex-sogra, a quem culpou pela separação. Emerson entrou na casa de Beatriz e partiu para cima de Cristiane, que ficou ferida. A jovem entrou no meio da briga para evitar a morte da mãe e foi atingida no pescoço. Emerson ainda jogou o filho, de 5 meses, no chão. Vizinhos escutaram os gritos, salvaram as vítimas e chamaram a polícia. O suspeito tentou fugir e foi preso em flagrante, mas Beatriz e Cristiane ainda têm medo de que ele possa sair.



