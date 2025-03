Mulher é atacada por namorado em São Paulo; ele escondia espadas samurai no quarto

Caroline, de 39 anos, vivia um romance que parecia perfeito até uma discussão por causa de uma TV revelar um lado obscuro de Daniel, seu namorado. Há cinco meses, o casal estava junto, e ele sempre se mostrou gentil e atencioso com ela e seus três filhos. Eles se mudaram para Guararema, em São Paulo, mas a paz durou pouco. Após uma briga iniciada porque Caroline ligou a TV, Daniel se transformou: agrediu a namorada e a enteada de 14 anos, que tentou defendê-la. A situação fugiu do controle quando ele perseguiu as duas com uma pá. A polícia foi acionada e, ao chegar, encontrou três espadas samurai escondidas no quarto de Daniel.



