Mulher é encontrada morta seminua em área de mata no interior de São Paulo

Amanda, de 32 anos, foi encontrada morta em uma área de mata no interior de São Paulo. O corpo dela estava seminu, com a blusa levantada e as roupas íntimas mais distantes, no mesmo matagal. Ela saiu de casa bem cedo, segundo a mãe e, cerca de três horas depois, um vizinho passou pelo matagal próximo e encontrou Amanda caída. Todos correram para salvá-la, mas a jovem já estava sem vida. O caso foi registrado como morte suspeita. Amanda era casada e deixa dois filhos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!