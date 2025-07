Mulher é internada após agressões do marido; ele fugiu e ameaçou os filhos dela

Uma mulher foi agredida pelo marido e precisou ser internada em São Paulo. Rafaela, de 39 anos, é mãe de quatro filhos e casou com Juan, de 30 anos. Ele começou a bater na esposa na frente de todos e um dos filhos mais velhos até chegou a gravar a agressão. Em uma das ocasiões, até a sogra chegou a agredir Rafaela. Ela chegou a pedir separação, mas ele a ameaçou, dizendo que atacaria os filhos da vítima caso ela terminasse o relacionamento de 7 anos. No último ataque, ela precisou ser internada e tem medo de que o marido faça mal para os filhos. Juan fugiu e agora é procurado.



