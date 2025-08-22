Mulher é internada após ter quase metade do corpo queimado pelo ex-namorado no interior de SP

Marisa, de 28 anos, está internada em Sumaré, no interior de São Paulo, após ter quase metade do corpo queimado pelo ex-namorado, Gustavo, com quem se relacionou por apenas três meses. Segundo a polícia, o homem atraiu a vítima para uma conversa, mas o encontro terminou em agressões e ameaças. Ele chegou a dizer que colocaria fogo na casa das amigas dela caso não o obedecesse. Gustavo ateou fogo em Marisa, que conseguiu ser socorrida e não corre risco de morte. Horas depois, o agressor foi preso na casa de outra namorada, grávida de cinco meses, com quem já tem um filho de um ano e quatro meses. Dentro da viatura da PM, ele confessou o crime.



