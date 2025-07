Mulher é morta a facadas pelo marido na frente do filho de 13 anos em São Paulo

Glória foi morta a facadas dentro de casa pelo próprio marido, Jucileno, após pedir socorro durante um ataque em Diadema (SP). O filho do casal, de 13 anos, presenciou o crime e se trancou no quarto, onde chamou o Samu e a polícia. Quando os agentes chegaram, foram atacados por Jucileno, que usava a mesma faca do crime. Ele foi contido com uma arma de choque e levado ao hospital com ferimentos. Glória já estava sem vida. O homem foi preso em flagrante.



