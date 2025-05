Mulher é morta pelo genro com golpes de faca no Dia das Mães

Maria Elizabete, de 48 anos, foi morta pelo genro com golpes de faca em São Paulo. Ela era mãe de três filhas e uma delas tinha um relacionamento conturbado com um jovem chamado João Victor. Na última briga que eles tiveram, o rapaz chegou à casa de Maria Elizabete e partiu para cima da companheira com uma faca. Para proteger a filha, Maria Elizabete entrou no meio da confusão e acabou atingida por vários golpes. Ela não resistiu aos ferimentos, e João fugiu após o crime. Ela foi enterrada no Dia das Mães. Nas redes sociais, a filha pede por justiça e pela prisão de João Victor, que continua foragido.



