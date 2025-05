Mulher é morta por ex-companheiro após noite de tentativa de reconciliação

A cuidadora de idosos Liliane Aparecida, de 32 anos, foi encontrada morta em casa após uma tentativa de reconciliação com o ex-companheiro em São Paulo. Segundo a investigação, ela havia deixado o filho caçula com uma vizinha para passar a noite com José Nilton Ribeiro, de 31 anos. Pela manhã, a criança foi levada de volta para casa e foi recebida por José. Pouco tempo depois, o menino procurou um vizinho dizendo que a mãe não acordava após uma briga com o “tio Nilton”. O corpo de Liliane foi encontrado na cama. José Nilton fugiu e é o principal suspeito do crime. Ele já era foragido da Justiça por suspeita de outro homicídio ocorrido em novembro de 2024.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!