Mulher é seguida e atacada pelo ex-companheiro com golpes de faca

Angela estava saindo da comunidade onde mora, no Jardim Colonial, na zona leste de São Paulo, quando percebeu que estava sendo seguida por um carro prata. Ela estava com os dois filhos, um bebê de colo e um menino de 5 anos. Quando menos esperava, o ex-companheiro dela, Marcelo, desceu do carro com uma faca e a atacou no meio da rua, e em seguida, ele fugiu do local. Angela foi socorrida por moradores da região. A polícia conseguiu encontrar Marcelo depois que testemunhas descreveram o carro em que ele estava e ele acabou preso.