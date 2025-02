Mulher fica internada após ser brutalmente agredida pelo namorado no Rio de Janeiro

Rafael e Isabela estavam juntos há quatro anos. Nas fotos das redes sociais, sorrisos e uma alegria contagiante. Mas o que ninguém sabia é que, dentro de casa, a jovem de 27 anos sofria diversas agressões. Rafael Gaudino de Melo, de 39 anos, trabalhava como profissional de educação física no Rio de Janeiro. Na última discussão do casal, a jovem disse que não queria continuar com o relacionamento. Rafael não aceitou e Isabela foi agredida. Ela teve diversas lesões na cabeça e precisou ficar internada por quatro dias. Em casa, ela teme pela segurança, enquanto Rafael segue foragido.



