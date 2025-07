Mulher mata namorado na frente do filho pequeno dele durante discussão no Rio de Janeiro Mãe do menino disse que a suspeita também o ameaçou, mas uma vizinha o protegeu

Cidade Alerta|Do R7 08/07/2025 - 17h39 (Atualizado em 08/07/2025 - 17h39 )

