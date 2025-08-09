Logo R7.com
Mulher morre após ser atacada pelo ex-companheiro

Segundo a família da vítima, Leonardo já havia agredido a mulher várias vezes e, nos últimos dias, já tinha tentado invadir a casa dela

Cidade Alerta|Do R7

Fernanda, de 44 anos, morreu após ser atacada pelo ex-companheiro. Ela estava em casa com as três filhas quando o autor do feminicídio, Leonardo, de 29 anos, apareceu. Os dois começaram uma briga e Fernanda foi agredida pelo ex na frente das filhas. Segundo a família da vítima, Leonardo já havia agredido a mulher várias vezes e, nos últimos dias, já tinha tentado invadir a casa dela.

