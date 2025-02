Mulher não aceita reatar namoro e acaba agredida pelo ex; ele a atacou com socos e um canivete

Henrique tem 23 anos e sempre sonhou em ser um youtuber famoso. Além dos fãs, ele também conquistou Estefany. Ao começar a se mostrar possessivo e ciumento, ela ficou assustada e resolveu terminar o relacionamento de quatro meses. Henrique não aceitou e começou a persegui-la. Estefany negou a proposta para retomar a relação e foi agredida com socos no rosto e atacada com um canivete. Ele foi até a delegacia, confessou o crime acabou preso por tentativa de feminicídio. A vítima foi socorrida e está internada.