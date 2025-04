Mulher oferece abrigo a amigo de infância, é roubada e ataca traidor com faca na delegacia

Em Vitória, no Espírito Santo, uma mulher e o marido abrigaram um amigo de longa data que passava por dificuldades, mas, na madrugada, ele fugiu levando TV, notebook e outros pertences. Ao registrar o furto, a polícia localizou e prendeu o suspeito. No entanto, durante o confronto na delegacia, a vítima, inconformada com a traição, sacou uma faca da bolsa e atacou o criminoso. Os policiais só conseguiram imobilizá-la após um tiro de arma de choque. O suspeito foi levado ao hospital, enquanto a mulher também responderá judicialmente pelo ataque.



