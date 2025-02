Mulher passa seis dias de terror sendo torturada pelo ex-namorado em São Paulo

Uma mulher passou seis dias de terror nas mãos do ex-namorado em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Depois de um ano juntos, ela resolveu terminar por conta do comportamento agressivo dele. Nove meses depois, ela foi surpreendida por uma ligação do homem, que se dizia arrependido de seus atos e gostaria de uma nova chance. Ele, então, a convidou para passar um fim de semana em um apartamento de luxo, mas quando a mulher chegou, o suspeito colocou seu plano de vingança em ação. A vítima foi agredida, ameaçada de morte e estuprada várias vezes. Durante uma saída do apartamento, ela teve uma crise de choro que chamou a atenção da GCM. Os agentes descobriram tudo, a resgataram e prenderam o agressor.



