Mulher presa por suspeita de matar a filha de 3 anos está grávida de dois meses

A mãe da pequena Maria Cecília, de 3 anos, presa junto do marido suspeita pelo assassinato da criança, está grávida de 2 meses. A polícia descobriu a gestação de Rita durante as investigações do caso. Maria Cecília foi morta espancada, em decorrência de violências constantes que sofria da mãe e do padrasto, Vinicius.



Nos depoimentos, Vinicius negou as agressões à criança e Rita ficou calada. No decorrer das investigações, no entanto, eles passaram a acusar um ao outro pela morte da menina. Os dois suspeitos aguardam julgamento pelo crime.



