Mulher que foi abandonada pelo ex-marido quando teve AVC é espancada por ele após negar nova chance

Uma mulher foi espancada após negar uma segunda chance ao marido que a abandonou quando ela teve um AVC. Alguns dias após o casamento, em 2019, Célia teve um AVC e Carlos a abandonou. Apesar das sequelas, a mulher conseguiu sobreviver e, um ano depois, o homem pediu uma segunda chance a ela. Célia negou o pedido do ex-marido e, irritado com a resposta, ele a espancou. Segundo ela, essas agressões aconteceram outras vezes nos anos seguintes e o suspeito teria até matado o cachorrinho dela. No último caso, Célia revelou que Carlos tentou matá-la. Ela foi parar no hospital com lesões sérias na cabeça e um braço quebrado. O suspeito foi preso, mas ela vive com medo de uma possível vingança.



