Mulher relata momentos de desespero após ter sido atacada pelo ex-marido; ele dopou os filhos

Mulher que quase morreu nas mãos do ex-marido em Ceilândia, Distrito Federal, conversou com o Cidade Alerta. Além de ter sido atacada com faca, Karolyne viu os filhos pequenos desacordados após serem dopados por João Paulo. A vítima destacou que o homem já possuía histórico de violência e usava tornozeleira eletrônica no momento da agressão. Karolyne está com medo do agressor ser solto.