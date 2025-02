Mulher sobrevive a duas tentativas de feminicídio e teme novos ataques do ex-companheiro

No interior de São Paulo, Laisla sofreu duas tentativas de feminicídio em três dias após decidir se separar de Vanderson, com quem viveu por 15 anos. O relacionamento sempre foi conturbado e marcado por agressões, e as ameaças após o término eram feitas por mensagem. A polícia prendeu o agressor, mas Laisla ainda teme por sua segurança quando ele for liberado.