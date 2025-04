Mulher sobrevive após ser atacada com um facão por homem que se relacionou há anos em São Paulo

Isabelli foi atacada com um facão em um bar em São Paulo. Ela estava confraternizando com amigos, quando o suspeito entrou no local e a acertou. Ela tentou se defender, partindo para cima dele e os dois começaram a brigar. Isabelli conseguiu tirar a faca da mão do agressor, que levantou e foi para dentro do bar, como se nada tivesse acontecido. Ela foi socorrida pela mãe e levada ao hospital, onde levou 90 pontos nos cortes. Isabelli falou com o Cidade Alerta e contou o que aconteceu. Confira!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!