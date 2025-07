Mulher tenta matar a própria cunhada a golpes de faca no interior de São Paulo

Mirian, de 39 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio cometida pela própria cunhada, Valéria, de 34. As duas moravam no mesmo terreno, em Araçoiaba da Serra, interior de São Paulo, e a convivência começou a desandar após um desentendimento devido a uma festa com som alto. Valéria não gostou do pedido de Mirian para abaixar o volume e, dias depois, partiu para a violência. A situação escalou até que Valéria atacou a cunhada com golpes de faca. Mirian foi salva pelo filho, que presenciou o ataque. Enquanto a vítima era levada ao hospital, a agressora fugiu. Valéria ainda tentou forjar um álibi, mas a faca foi encontrada no carro dela, e ela foi presa em flagrante.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!