Mulher tenta matar companheiro com golpes de faca no interior de São Paulo

Irismar, de 29 anos, foi presa após tentar matar o companheiro durante uma discussão em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Imagens de câmera de segurança flagraram o crime. Felipe chegou em uma moto e foi atacado por Irismar com uma faca. Um motorista de aplicativo até tentou separar a briga, mas sem sucesso. Felipe ficou gravemente ferido, foi socorrido e está internado. Já Irismar foi presa em casa. A mulher ainda tentou negar o crime, mas ela não contava que tudo havia sido gravado.



