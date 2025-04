Namorada de empresário chinês da 25 de Março confronta família dele para revê-lo

O chinês Tan da Man, de 39 anos, dono de algumas lojas na 25 de Março, região central de São Paulo, ficou famoso quando desapareceu na capital e todos ficaram procurando pelo empresário. Agora, meses depois, a namorada dele, Renata, quer resgatá-lo. Segundo a família, Tan sofreu um AVC e ficou com sequelas. Ele ficou internado em um hospital particular de luxo por mais de 40 dias e Renata não consegue se aproximar dele, porque os familiares não permitem. Ela descobriu que o chinês tem uma dívida de R$ 1 milhão no hospital e, que se ela quiser se aproximar dele, terá que pagar o valor. Renata agora tenta resgatar Tan, enquanto a família dele pede R$ 100 mil para deixarem a jovem levá-lo para casa.



