Namorado suspeito: vendedora desaparece após sair do trabalho a caminho de casa em SC

A vendedora Lusiane desapareceu depois de sair do trabalho a caminho de casa em Santa Cecília, Santa Catarina. O namorado está preso, mas, até agora, ninguém sabe onde ela está. A polícia localizou sangue no carro e na casa do namorado dela e, por isso, ele teve a prisão decretada. Ele também se enrolou no depoimento. Os policiais fazem buscas por onde o carro do namorado passou. A vendedora de roupas foi vista pela última vez no dia 31 de julho. A delegada que investiga o caso, Roxane Venturi, e a família de Lusiana falam agora.



