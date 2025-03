‘Não sei o que está acontecendo’, relata irmão de Maicol em relação às acusações

O Cidade Alerta falou com Mateus, irmão de Maicol , o único preso até o momento acusado de participação na morte da adolescente Vitória Regina de Souza, de 17 anos, em Cajamar (SP). O jovem relatou que conhecia a vítima, mas a última vez que conversaram foi em 2021. “Não sei o que está acontecendo”, disse ao ser perguntado sobre a situação e a acusação do irmão. Populares chegaram a pichar a casa da família após a prisão do suspeito.