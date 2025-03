Nova testemunha revela possível pedido de Vitória antes de sumir

Chegou ao quinto dia as buscas por Vitória, a jovem que desapareceu na Grande São Paulo. Uma testemunha, que mora na região onde Vitória desapareceu, revelou à polícia que escutou gritos femininos falando: "Me solta, você está me machucando". Enquanto isso, a família segue na angústia e pede ajuda para encontrá-la. A última localização do celular de Vitória é a principal pista que pode levar a polícia a encontrar a adolescente desaparecida. Os policiais montaram uma megaoperação para localizar a garota. Eles estão usando cães farejadores e até drones nas buscas.



