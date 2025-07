Novas imagens mostram mulher morta e carbonizada por ex-namorado entrando no prédio do assassino

Juliana Marcela do Nascimento foi assassinada e carbonizada no corredor de um prédio no Campo Limpo, zona sul de São Paulo. Ela havia saído para comemorar o aniversário e foi até o apartamento do ex-namorado, Dênis, onde teria acontecido uma discussão. Segundo ele, Juliana o ameaçou com uma faca, e após dar um soco nela, ela caiu desacordada. Horas depois, moradores notaram fumaça e água no corredor e encontraram o corpo em chamas. O filho de Juliana reconheceu o local e ajudou a polícia a localizar o suspeito, que foi preso na casa do pai e presta depoimento.



