Novo líder do PCC, Tuta é preso na Bolívia e transferido para o Brasil

Marcos Roberto de Almeida, conhecido como “Tuta”, é apontado como o novo líder do PCC. Ele foi preso na Bolívia e transferido para o Brasil, onde está detido na Penitenciária Federal de Brasília. Foragido há cinco anos, Tuta foi capturado em Santa Cruz de La Sierra após tentar renovar um documento com identidade falsa. A desconfiança de um funcionário levou à confirmação de sua verdadeira identidade. Ele constava na lista de difusão vermelha da Interpol desde 2020 e é condenado por crimes como organização criminosa, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas.



