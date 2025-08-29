‘Novo Maníaco do Parque’ é preso após abusar, agredir e roubar mulher em área de mata da Grande SP

Um homem identificado como Josué Silva de Oliveira foi preso em Diadema, na Grande São Paulo, suspeito de estuprar, agredir e roubar uma mulher em uma área de mata do Parque Ecológico da cidade. O crime ocorreu há 11 meses, quando a vítima foi atacada, imobilizada com um golpe de “mata-leão” e deixada desacordada.



Segundo a polícia, Josué acreditou que havia matado a mulher e fugiu levando seus pertences. A vítima sobreviveu, apesar dos ferimentos graves. O suspeito deve responder por estupro, tentativa de homicídio e roubo, e os investigadores apuram se ele esteve envolvido em outros casos semelhantes.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!