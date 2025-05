‘Novo Tio Paulo’: irmãos são presos por manter corpo do pai falecido em casa por seis meses no RJ

Dois irmãos foram presos em flagrante por manterem o corpo do pai, um idoso de 88 anos identificado como Dário, em avançado estado de esqueletização dentro de casa, na tentativa de continuar recebendo seus benefícios financeiros. A denúncia foi feita por vizinhos, que estranharam o sumiço do idoso havia meses. De acordo com a investigação, os filhos, Tânia e Marcelo, chegavam a posicionar o cadáver no sofá dos fundos da residência para simular que o pai ainda estava vivo. A Polícia Civil do Rio de Janeiro apura agora as circunstâncias da morte e investiga se, além da aposentadoria, foram feitos empréstimos em nome do idoso.



