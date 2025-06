‘Padeiro do PCC’ foge por esconderijo ao ser avisado sobre a chegada da polícia

A polícia fechou o cerco em busca do megatraficante conhecido como padeiro. O suspeito é responsável pelo tráfico de drogas e é tido como uma das lideranças do PCC na região. Um forte esquema foi montado para tentar localizar padeiro. Até o helicóptero da polícia foi acionado para ajudar nas buscas. O Cidade Alerta refez os passos que os criminosos fizeram durante a fuga. Veja na reportagem.



