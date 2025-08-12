Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Cidade Alerta

Pai de família desaparece após sair de casa para comprar fraldas para o filho

Wesley entrou em um carro, que foi localizado e periciado, e nunca mais voltou

Cidade Alerta|Do R7

Um pai de família sumiu após sair de casa para comprar fraldas para o filho dele, de 2 meses. Câmeras de segurança registraram Wesley parado na rua mexendo no celular. Um carro estacionou, ele conversou com o passageiro e entrou no veículo. Depois isso, Wesley nunca mais deu notícias para a família. O carro que apareceu nas imagens foi localizado e periciado, mas o homem, de 30 anos, não foi encontrado.

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

  • cidade-alerta
  • Polícia

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.