Pai de família desaparece após sair de casa para comprar fraldas para o filho
Wesley entrou em um carro, que foi localizado e periciado, e nunca mais voltou
Um pai de família sumiu após sair de casa para comprar fraldas para o filho dele, de 2 meses. Câmeras de segurança registraram Wesley parado na rua mexendo no celular. Um carro estacionou, ele conversou com o passageiro e entrou no veículo. Depois isso, Wesley nunca mais deu notícias para a família. O carro que apareceu nas imagens foi localizado e periciado, mas o homem, de 30 anos, não foi encontrado.
