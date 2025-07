Pai de família é encontrado morto após sair de casa para encontrar ex-namorada em São Paulo

Um mistério intriga a família de Adson, motorista de aplicativo e pai de três filhos encontrado morto após ficar desaparecido. Ele havia se envolvido com uma mulher e, mesmo após o fim do relacionamento, ainda nutria sentimentos. Segundo parentes, Adson recebeu uma ligação da ex-namorada e, cheio de esperança, colocou a melhor roupa e saiu de casa, mas nunca mais voltou. O desaparecimento virou angústia até que um dos filhos reconheceu na internet a foto de um corpo encontrado em Parelheiros, na zona sul de São Paulo, vestindo as mesmas roupas que o pai usava. A polícia investiga o caso para entender o que aconteceu com o motorista.



