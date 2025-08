Pai de família é encontrado morto dentro de casa; esposa é suspeita de cometer o crime

Um pai de quatro filhos foi encontrado morto dentro de casa, com golpes de faca, em Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo. Evandro, de 41 anos, morava com a esposa Elisângela, e vizinhos revelaram à polícia que, no dia do crime, teriam ouvido uma discussão, seguida por gritos de socorro do homem. O celular e a carteira do pintor foram levados, mas a casa não tinha sinais de arrombamento. A família acredita que ele tenha sido morto pela companheira, que não foi ao velório, tirou as coisas de casa e não foi mais vista. A polícia investiga o caso.



