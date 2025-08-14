Pai de família é morto a tiros por homem misterioso em bar no interior de São Paulo

Um pai de família foi morto a tiros em um bar em Itu, no interior de São Paulo. Jefferson Soares da Silva, de 41 anos, era pai de sete filhos, estava desempregado e sonhava em voltar a trabalhar depois de sofrer um acidente de moto. Ele conversava com o atirador misterioso quando o suspeito descarregou a arma nele. Foram 12 tiros disparados. A polícia investiga o caso.



