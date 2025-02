Pai de família é morto com 17 facadas durante briga no interior de São Paulo

Danilo dos Santos Soares da Silva, de 28 anos, foi assassinado com 17 golpes de faca no meio da rua em Tremembé, no interior de São Paulo. O ataque fatal teria sido realizado por um homem que se mudou há pouco tempo para o bairro. Segundo testemunhas, o assassino já andava procurando por Danilo nos comércios locais, um dia antes do crime. Ele foi identificado pela polícia apenas como "Gabriel". O homem se apresentou na delegacia e disse que atacou Danilo em legítima defesa. Como não havia mais flagrante, ele foi liberado. Agora, a família de Danilo e os moradores que testemunharam o crime vivem uma rotina de medo. Eles alegam que Gabriel está intimidando testemunhas.



