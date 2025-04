Pai de menino é morto após discussão com o padrasto da criança em Osasco (SP)

O padrasto de uma criança matou o pai dela após discussão em Osasco, na Grande São Paulo. Daniel, o pai, foi tirar satisfação com Bruno, o padrasto, após a criança ter relatado que tinha sido agredida por ele. No meio da discussão, Bruno atacou Daniel com facadas na região do abdômen. O pai foi socorrido, mas morreu em um hospital de Osasco. A polícia procura pelo assassino.



