Pai do bebê e namorada são indiciados pela morte de jovem que fez aborto em motel

Duas pessoas foram indiciadas pela morte da Gabriela, jovem que morreu após tomar remédios abortivos em um motel. Rodrigo, pai do bebê, e sua namorada Mickaelly responderão por homicídio qualificado e aborto. O casal já está preso. Eles combinaram com Gabriela de ir até um motel para realizar o procedimento, só que a jovem não resistiu. O Cidade Alerta teve acesso as imagens que mostram o casal buscando Gabriela na academia, chegando no motel e depois indo para o hospital às pressas. Uma foto mostra Rodrigo sentado assistindo ao procedimento. Um dos pontos da investigação é que uma medicação foi aplicada na veia da vítima, só que era um remédio para ser tomado via oral, pela boca.



