Pai e mãe escondem filho no porta-malas e simulam sequestro para conseguir dinheiro

Em Jardinópolis (SP), a polícia descobriu a farsa de Fabrício Bonetti e Mayara Maria dos Santos, ambos de 28 anos. O casal comunicou o desaparecimento do filho de 6 anos e pediu ajuda para encontrá-lo. Porém, a criança estava escondida no porta-malas de um carro. O objetivo era angariar fundos com o suposto sequestro. Voluntários que ajudavam nas buscas pela criança ficaram revoltados ao saber a verdade. O casal foi preso.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!