‘Patricinha do PCC’: jovem de 29 anos é presa condenada por tráfico e associação criminosa

Letícia, de 29 anos, é chefe na maior facção do país. Dentro do PCC, ela é conhecida como ‘Letícia Loira’. A jovem era a responsável por gerenciar as ‘biqueiras’ na zona sul de São Paulo e, também, na região do ABC paulista. A criminosa foi presa e estava foragida havia 3 anos, condenada pelos crimes de tráfico de drogas e associação criminosa.



