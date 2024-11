Patrulha do Consumidor ajuda entregador que teve moto furtada em estacionamento de supermercado

Geovane registrou um boletim de ocorrência após ter sua moto furtada no estacionamento de um supermercado, em Embu das Artes (SP). Ele, que é entregador de aplicativo, relatou o ocorrido ao segurança do local questionou e tentou obter informações sobre as câmeras de segurança com os gerentes da loja, mas foi informado que a empresa não se responsabilizava pelo ocorrido. A Patrulha do Consumidor entrou no caso para ajudar o rapaz que já está há três semanas sem poder trabalhar e sem suporte.