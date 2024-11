Patrulha do Consumidor: Após problema em celular de cliente, loja usa peça falsa para conserto

Nicole comprou um iPhone Pro Max 13 em uma loja virtual e apresentou defeito na primeira semana. Após levar o aparelho para conserto, notou que a tela havia sido trocada por uma peça não original. A loja negou a troca da tela e insistiu que o celular estava funcionando corretamente. Nicole procurou assistência técnica autorizada da Apple que confirmou a irregularidade da peça. Sem acordo com a loja, ela acionou a Patrulha do Consumidor. O apresentador entrou em contato com os responsáveis pela loja e após negociações foi acordado o reembolso total do valor pago por Nicole devido à venda de um produto com peças não originais.