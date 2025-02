Patrulha do Consumidor: Árvore cai em carro que estava na funilaria e loja não quer pagar o prejuízo

Odair, tem 28 anos, e a Tabata, mãe dele, tem 48 anos. Juntos eles compraram um veículo e resolveram fazer pequenos reparos no para-choque e na pintura. Levaram o carro em um profissional especializado, acertaram o valor e o veículo ficou sob responsabilidade da oficina. Porém, em uma das chuvas que tem atingido as grandes cidades, uma árvore caiu em cima do carro e o que era um pequeno reparo, virou um grande problema, já que o dono da funilaria está com muitas dificuldades para fazer o conserto geral do veículo. A Patrulha do Consumidor entrou no caso para ajudar a resolver a disputa.