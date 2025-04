Patrulha do Consumidor: Celso se sensibiliza com caso de porteiro que espera por carro há 283 dias

A Patrulha do Consumidor foi acionada para defender o direito de um porteiro que comprou um veículo seminovo. O carro logo começou a apresentar problemas. A Localiza, onde o automóvel foi comprado, indicou uma oficina, mas não houve conserto. O trabalhador está há oito meses sem o carro, pagando as prestações. O prédio inteiro onde ele trabalha procurou Celso Russomanno pedindo ajuda. Veja o que aconteceu!



