Patrulha do Consumidor: comerciante tem carro danificado por enchente após deixá-lo para revisão Gildásio, de Guarulhos (SP), relatou problemas de atendimento com a concessionária, assim como preocupação com garantia e danos estruturais

